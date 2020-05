Fallita un'azienda nata sulle ceneri di un'altra attività: sequestri per 180mila euro e imprenditori indagati

Era nata dopo il fallimento di una nota azienda del settore dell'allestimento di stand fieristici, poi è fallita a sua volta. E ora la Guardia di finanza di Rimini, al termine delle indagini sul fallimento della newco, ha eseguito, su disposizione del gip riminese Manuel Bianchi, un decreto di sequestro preventivo per un importo di oltre 180.000 euro.

Il provvedimento, spiegano i finanzieri, rappresenta l'ultimo atto delle indagini, delegate dal pm Luca Bertuzzi, "scaturite dal fallimento della newco nata sulle ceneri di un'azienda del settore dell'allestimento di stand fieristici". Fallimento che, a suo tempo, "si era concluso con l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di tre imprenditori e un sequestro preventivo per un ammontare complessivo di oltre tre milioni di euro".

Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Rimini, "hanno consentito di individuare, anche nella nuova gestione, reiterate operazioni per depauperare il patrimonio aziendale" della società fallita, mediante "indebiti prelevamenti dai conti societari e sottrazione di materiali ed attrezzature, per un valore di circa 180.000 euro". Per questo, concludono le Fiamme gialle, sono stati eseguiti "sequestri di somme di denaro ed altre disponibilità finanziarie sui conti correnti dei nuovi indagati" fino a raggiungere la cifra contestata.

(fonte Agenzia Dire)