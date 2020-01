Finanziere libero dal servizio insegue lo scippatore

Un finanziere in forza al Gruppo di Rimini, in quel momento libero dal servizio, non ha esitato ad intervenire, nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio in via Settembrini, quando ha visto uno scippatore in azione che, a bordo di una bicicletta, dopo aver strattonato una signora, provocandone anche la caduta, si dava alla fuga, dopo essersi appropriato della borsa. Il militare si è lanciato immediatamente all’inseguimento del malvivente riuscendo a raggiungerlo. Dopo essersi qualificato come appartenente alla Guardia di Finanza, è riuscito a recuperare la refurtiva ma il malvivente, per darsi alla fuga, ha ingaggiato una colluttazione, riuscendo a dileguarsi. Grazie anche alla dettagliata descrizione fornita dal militare alla pattuglia della Volante, nel frattempo intervenuta, è stato possibile identificare il soggetto e porlo agli arresti. Il finanziere è stato costretto a recarsi all’ospedale di Rimini per farsi medicare le escoriazioni riportate durante la colluttazione.