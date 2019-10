Fine partita agitato, tensioni dopo Cattolica - Real Giulianova

Fine partita agitato a Cattolica dove solo la massiccia presenza dei carabinieri ha evitato che i tifosi della squadra ospite provocassero tafferugli. Gli animi hanno iniziato a scaldarsi dopo il triplice fischio dell'arbitro che ha sancito la vittoria del Real Giulianova per 3 a 2 contro gli atleti della Regina. Dagli sfottò degli ospiti si è quasi arrivati allo scontro, nelle strade a ridosso dello stadio, ma la presenza delle pattuglie dell'Arma ha scongiurato il contatto fisico e, in serata, non si segnalavano tifosi finiti all'ospedale.