Finge un approccio sessuale e gli sfila l'orologio: la banda del Rolex colpisce ancora

La banda del Rolex colpisce ancora. Nuovo colpo messo a segno venerdì nel tardo pomeriggio a Riccione, in piazza dell'Unità, dove un uomo di 80 anni è stato avvicinato da una donna nomade, mentre era intento a parcheggiare l’auto.

La donna ha messo in scena il solito copione usato in questa tipologia di furti. Prima ha chiesto alcune informazioni all'uomo e subito dopo ha iniziato a sussurargli all'orecchio una proposta sessuale. Lo ha palpeggiato sul busto per passare poi al polso, da cui ha sfilato l'orologio Rolex del valore di 10mila euro.

L'uomo ha subito allontanato la donna e ha continuato a parcheggiare, ma quei pochi secondi sono bastati alla ladra per intascare il Rolex senza che l'80enne se ne rendesse conto. Appena il pensionato è sceso dalla macchina si è reso conto di non avere più il Rolex al polso e ha capito il raggiro. La vittima ha sporto denuncia immediatamente. Sul furto stanno indagando i carabinieri della Sezione Operativa del Nor di Riccione che stanno cercando di stabilire se ci sono connessioni con i colpi avvenuti domenica scorsa.