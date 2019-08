Finto tecnico simula lo scoppio di un tubo e ripulisce l'anziana dei suoi gioielli

Una truffa ben congeniata quella che, nella mattinta di venerdì, ha visto un malvivente entrare in azione e derubare un'anziana di tutti i suoi gioielli. Secondo quanto emerso in via Roveto si è presentato un uomo che indossava il classico gilet giallo degli operai e un tesserino che riproduceva il logo del comune. Il truffatore avrebbe quindi simulato lo scoppio di un tubo per poi precipitarsi alla porta dell'aziana vittima spiegando che si era verificata un'esplosione e, sul posto, stavano arrivando i vigili del fuoco consigliando alla donna di mettere al sicuro tutti i suoi preziosi e i contanti nascondendoli nel frigorifero. Spaventata la signora ha ubbidito e, a questo punto, il malvivente le ha poi chiesto di controllare i rubinetti di casa prima di abbandonarla per l'arrivo del personale del 115. E' stato in questo frangente che, il finto funzionario, ha approfittato della situazione facendo sparire il bottino lasciato nel frigorifero e scappando in tutta fretta prima che la vittima potesse rendersi conto di quanto accaduto. Scoperto il furto, l'anziana non ha potuto far altro che dare l'allarme e chiedere l'intervento dei carabinieri.