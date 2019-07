Fioritura di alghe, il mare di Rimini si tinge di rosso

È l'effetto di una fioritura di alghe il fenomeno che sta interessando il litorale riminese e che, fino a 300 metri dalla battigia, ha colorato di rosso l'Adriatico. Ad essere favorita dall'alta temperatura del mare è stata la Fibrocapsa japonica, tipica dell'Indonesia, che ha trovato sulla costa il clima ideale per prolificare. Gli esperti, comunque, sottolineano come si tratti di un fenomeno naturale che non porta assolutamente danni per la salute. I campioni di acque sono stati prelevati e, gli esami, hanno confermato che si tratta dell'alga che in passato ha già fatto capolino sulla costa romagnola. Una situazione con cui, i bagnati, dovranno fare i conti per almeno una settimana.