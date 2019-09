Folle di gelosia prende a schiaffi la fidanzatina minorenne davanti a tutti

E' stata la gelosia a far scattare la scintilla che, domenica sera, ha provocato un tafferuglio sulla spiaggia di Rimini dove un minorenne ha preso a schiaffi la propria fidanzatina davanti a tutti. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 21 sulla battigia del Bagno 46 quando, secondo le ricostruzioni, un 16enne ha iniziato a discutere animatamente con la propria ragazza. Gli anini si sono presto surriscaldati e, il giovane, ha fatto partire alcuni schiaffi dall'indirizzo della coetanea davanti a tutti. A dare l'allarme, vista la situazione, sono stati gli altri frequentatori della zona che hanno chiesto l'intrvento della polizia di Stato e dell'ambulanza del 118. Il 16enne è stato preso in consegna dagli agenti che, dopo averlo portato in Questura, lo hanno denunciato a piede libero al Tribunale dei Minori per lesioni mentre, la ragazzina, è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove è poi stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.