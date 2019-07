Folle inseguimento sulle strade, due persone fermate dai carabinieri

Si è conclusa in via Tolemaide, dove sono stati bloccati dalle gazzelle dei carabinieri, la folle corsa di due nordafricani che in auto hanno ignorato l'alt dei militari dell'Arma. L'inseguimento è partito sul lungomare di Torre Pedrera quando una Fiat Bravo, con a bordo due stranieri, ha ignorato le segnalazioni di fermarsi. Il guidatore ha quindi pigiato sull'acceleratore imboccando via Verenin, per poi proseguire lungo la via Tolemaide. Nel frattempo è scattato l'allarme e, sul posto, sono arrivati i rinforzi. Tre gazzelle dei carabinieri hanno bloccato i fuggitivi che sono stati prelevati dall'abitacolo e ammanettati.Si tratta di due nordafricani, la cui identità non è stata divulgata, che sono stati portati in caserma per accertamenti e per capire il motivo della folle fuga.