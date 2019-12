Folle inseguimento sulle strade per bloccare il furgone rubato

Mattinata agitata sulle strade tra Gabicce e Coriano coi carabinieri impegnati in un folle inseguimento di un furgone rubato. Il mezzo, intorno alle 11, era stato notato in territorio marchigiano da una pattuglia dell'Arma. La targa ha fatto subito scattare l'allarme, in quanto era stata segnalata come oggetto di furto, e all'alt dei militari il conducente invece di fermarsi ha innescato una fuga. Tallonato dai carabinieri di Gabicce, il furgone è entrato in territorio romagnolo e sono stati chiesti i rinforzi di altre pattuglie che, prima sulla Statale 16 e poi nelle strade dell'entroterra, hanno cercato di bloccare la fuga del malvivente. L'inseguimento si è concluso nel territorio del comune di Coriano dove, alla fine, il guidatore si è dovuto arrendere ed è stato ammanettato dai carabinieri di Gabicce.