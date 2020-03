Fondi per la spesa, il sindaco di Coriano: "Il Governo illude i cittadini"

"l Governo illude i cittadini". Questo il commento del sindaco di Coriano, Domenica Spinelli, dopo l'annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di risorse per aiutare le famiglie ad affrontare i problemi emergenti". "I 4,3 miliardi disposti sul fondo di solidarietà dei Comuni non sono risorse aggiuntive, ma un semplice anticipo di quanto già previste a favore delle amministrazioni locali per garantire i servizi di cui il cittadino fruisce normalmente, durante l’anno - afferma il primo cittadino -. Quindi non un euro si potrà utilizzare per sostenere nuovi bisogni dettati dall’emergenza. Ma neppure l’aggiunta di 400 milioni potrà dare sollievo alle famiglie. Una cifra irrisoria se la pensiamo destinata a 8.000 Comuni italiani con il vincolo di indirizzarlo a persone in stato di povertà per fare la spesa. Ci sentiamo ancora una volta beffati".

"Ci saremmo aspettati una proroga di uno o due anni di tutti i mutui (non solo quelli MEF). Ci saremmo aspettati una iniezione di liquidità agli enti non restituibile entro il 31 dicembre - prosegue -. Ci saremmo aspettati i trasferimenti oltre ai 400 milioni (Almeno un miliardo). I nostri cittadini verranno a chiederci le risorse promesse e noi dovremo rispondere che non ci sono. Il solito giochino allo scaricabarile del Governo sulle amministrazioni locali che sono in prima linea di fronte alle paure e alle preoccupazioni delle persone".

Conclude Spinelli: "Abbiamo anche bisogno di certezze per i nostri appaltatori. Chi opera nella scuola e nel sociale chiede ai comuni il pagamento delle prestazioni non svolte, sulla base di una norma (l'art. 48 del d.l. 18/2020) scritta ancora una volta in maniera quasi incomprensibile. Se si vuole che i comuni paghino questi soggetti lo si dica senza mezzi termini e si stanzino le risorse necessarie a rimborsare gli enti, visto che lo Stato risparmierà sulla cassa integrazione".