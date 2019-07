Fora due volte e viene scoperto ubriaco: denunciato

Fora due volte e viene scoperto ubriaco. È quanto accaduto ad un 53enne di Misano in via Tavoleto. Gli agenti della Polizia Locale erano impegnati in un servizio di pattugliamento quando hanno udito un forte rumore. Era un’autovettura Volkswagen con lo pneumatico posteriore sinistro completamente distrutto e con il cerchione che incideva l’asfalto generando scintille. Il conducente ha riferito di aver bucato due volte quello stesso giorno e, avendo a bordo solo una ruota di scorta, ha pensato che fosse “normale” circolare in quelle condizioni anziché chiamare il soccorso stradale. Lo stupore degli agenti è rientrato quando, una volta misurato il tasso alcolemico, lo stesso è risultato 3 volte sopra il limite.

Risultato per il conducente? Due pneumatici da buttare, un verbale per circolazione con veicolo sprovvisto di condizioni adeguate, una patente ritirata e una denuncia per guida in stato di ebrezza.