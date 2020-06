Fornaio trovato morto in casa: il padre non lo sente per ore e dà l'allarme

Per ore il padre non era riuscito a parlare con lui. Troppo tempo, così a fine serata, giovedì, il papà ha chiesto aiuto ai carabinieri. I militari con l'aiuto dei Vigili del fuoco sono entrati in casa di Antonino Ruvolo, fornaio 41enne di origine siciliana che da tempo si era trasferito a Poggio Torriana.

I timori del padre hanno avuto subito conferma. Ruvolo è stato trovato infatti senza vita nella sua abitazione. E, dalle prime indiscrezioni trapelate, secondo il medico legale si è trattato di un arresto cardiaco. Il fornaio era noto nella zona, ma non solo. Infatti, dopo alla chiusura del Ponte di Verucchio aveva dato il via a una protesta in seguito al calo degli incassi. Un crollo dei guadagni, Ruvolo, assistito dall'avvocato Stefano Caroli, aveva manifestato le sue preoccupazioni. Sono stati giorni difficili e giovedì il suo cuore ha infine smesso di battere.