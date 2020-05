Forte vento e polline dei pioppi, raffica di incendi in tutta la provincia

Forte vento e fioritura dei pioppi. Un mix micidiale per gli incendi. E proprio a causa di questi due elementi sono stati una decina gli interventi dei vigili del fuoco che, in tutta la provincia di Rimini, sono intervenuti per spegnere le fiamme. La situazione più seria si registra a Morciano di Romagna dove, dal pomeriggio di lunedì, è in corso una vasta operazione con diverse squadre per circoscrivere le fiamme che interessano la costa di una collina all'ingresso del paese. La situazione è particolarmente delicata tanto che, per aiutare il personale a terra con autobotti e campagnole, è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero del 115.

