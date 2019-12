Forza posto di blocco a Riccione e investe un pedone a Forlì, caccia all'uomo sulle strade

E' caccia all'uomo sulle strade della Romagna con le forze dell'ordine impegnate a scovare l'automobilista che, venerdì scorso, ha forzato il posto di blocco di una pattuglia dei carabinieri di Riccione e che martedì mattina ha investito un pedone a Forlì. Secondo gli inquirenti, infatti, si tratterebbe della stessa utilitaria il cui guidatore sarebbe già stato identificato e ricercato dai militari dell'Arma e dalla polizia di Stato. L'uomo al volante, dalle prime ricostruizioni, nel tardo pomeriggio del 13 dicembre stava guidando lungo le strade della Perla Verde quando una pattuglia dei carabinieri gli ha intimato l'alt. Per tutta risposta, l'automobilista ha spinto sull'acceleratore per poi scappare rischiando di investire i militari. La "gazzella" si è messa quindi all'inseguimento ma l'utilitaria è stata persa nella zona delle Fontanelle.

Verso le 7.30 di martedì, invece, a Forlì un 60enne sarebbe stato investito deliberatamente mentre si trovava su viale Roma, nel tratto del Ronco, tra la rotonda della tangenziale e quella dell'aeroporto. Dopo aver falciato il pedone, l'utilitaria è fuggita mentre sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso col codice di massima gravità. Il 60enne, seppur in condizioni molto serie, non sarebbe in pericolo di vita. Immediatamente è scattata la caccia al fuggitivo, con l'utilizzo di tutte le pattuglie presenti. Sul posto, per i rilievi dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Forlì, mentre i carabinieri stanno conducendo approfondite indagini per risalire al responsabile. Secondo quanto emerso si tratterebbe della stessa auto che, a Riccione, ha forzato il posto di blocco dell'Arma per poi far perdere le proprie tracce.