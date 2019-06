Due chilometri di spiaggia piena di turisti per la "foto di gruppo più grande del mondo"

Grande partecipazione sulla spiaggia di Riccione, domenica mattina, per scattare la "foto di gruppo più grande del mondo". Ideata da Gilberto Fuzzi, bagnino riccionese con la passione per la fotografia, e appoggiato nell’iniziativa dalla Cooperativa bagnini di Riccione, l'evento ha visto la partecipazione di migliaia di turisti balneari presenti nella cittadina romagnola, che all’unisono si sono disposti sulla battigia a partire dal portocanale della “perla verde” guardando verso sud fino al Piazzale San Martino, da dove su una piattaforma rialzata alcuni fotografi hanno realizzato lo scatto. Due chilometri di spiaggia piena di turisti in posa per dire tutti insieme "C'ero anch'io".