Frecce Tricolori, scattano i divieti: le vie chiuse al traffico

Dopo le prove di venerdì cresce l'attesa per il grande evento delle Frecce Tricolori, in programma domenica. Dalla spiaggia, come tradizione, una folla assisterà allo show con il naso all'insù per vedere uno spettacolo emozionante e scenografico.

Un programma ricchissimo tra esibizioni, voli, lanci e musica.

“Rimini Air Show 2019”, organizzato da Comune di Rimini, Aeronautica militare, Aero club di Ancona, avrà il proprio fulcro operativo nell’area demaniale del Grand Hotel e lo specchio acqueo compreso fra il porto canale e piazzale Marvelli, ma sarà visibile e godibile da gran parte del litorale riminese.

Per consentirne lo svolgimento dalle ore 14 alle ore 19 di domenica 1° settembre sarà chiuso totalmente e temporaneamente al traffico veicolare il lungomare Tintori, nel tratto dalla via Beccadelli alla via Bianchi; la rotonda Grand Hotel; viale Colombo, nel tratto dalla rotonda Grand Hotel alle vie Bianchi – Cappellini. Istituito anche sulle stesse aree il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 8 del 30 agosto alle ore 20 di domenica.