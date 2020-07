Frode all'Iva e contributi non versati, maxi sequestro da 860mila euro

Al termine di una serie di indagini i militari della Guardia di Finanza di Rimini hanno eseguito, nella giornata di sabato, un sequestro preventivo da 860mila nei confronti dei responsabili legali di due società cooperativa ora cessate operanti nel settore del trasporto merci. Secondo quanto emerso nel corso dell'inchiesta le due realtà, nelle quali lavoravano complessivamente oltre 280 dipendenti, avrebbero messo in atto una serie di raggiri finanziari per aggirare le tasse. In particolare, grazie al controllo automatizzato delle dichiarazioni, le Fiamme Gialle hanno scoperto come le cooperative avrebbero commesso delle gravi irregolarità tributarie per l’anno d’imposta 2014. Oltre a non aver versato l'Iva, infatti, anche le trattenute dei dipendenti non sarebbero state girate all'erario.

