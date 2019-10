Fucilate contro un cane, caccia agli autori degli spari mortali

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'indagine per individuare l'autore degli spari che, lo scorso 24 settembre, hanno ucciso un cane di razza border collie. Il povero animale, che abitava a Pennabilli insieme ai prorpietari, aveva fatto appena in tempo a toranre a casa quando sono stati i vicini a rendersi conto che stava male e presentava macchie di sangue sul collo. Portato di corsa dal veterinario, il border collie era stato sottoposto alle cure del caso ma nonostante l'intervento era deceduto il giorno successivo. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il povero cane è stato raggiunto da almento tre colpi, sparati a distanza ravvicinata, da un fucile caricato a sale. Dopo il decesso della bestiola, il proprietario si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia e le indagini sono state affidate ai carabinieri Forestali.