Fuga dalla Romagna: Rimini è al secondo posto in Regione per emigrati all'estero

Pericolo fuga dalla Romagna? A scattare la fotografia della situazione attuale è Cisl. "Ben otto comuni della Romagna sono tra i primi 25 della regione per numero di persone che emigrano all’estero – dichiara Francesco Marinelli, segretario generale CISL Romagna – e Rimini è al secondo posto in regione dopo Bologna, mentre Ravenna è al sesto, Cesena al nono e Forlì decimo. Questi dati ci devono far riflettere sulla capacità del territorio di essere attraente per i propri abitanti".

L’affermazione deriva dall’analisi dei dati che la Fondazione Migrantes ha pubblicato venerdì scorso e dai quali emerge che il comune di Rimini, con 10.341 cittadini emigrati all’estero, ha una incidenza del 6,9% sugli abitanti. Solo Verucchio registra una percentuale più alta, l’11,8%, ma con 1.186 partenze. Al terzo posto per incidenza si trova Riccione con il 6% (2.114 espatriati) seguito da Santarcangelo che registra il 5,8% con 1.287 cittadini emigrati.