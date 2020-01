Fuggono all'alt della Stradale, nell'abitacolo hashish e cocaina

Capodanno di controlli per il personale della polizia Stadale di Rimini sceso in campo con 5 pattuglie e 19 equipaggi per garantire la sicurezza sulle arterie cittadine in occasione delle festività e per garantire che, chi si era messo al volante dopo i festeggiamenti, fosse in grado di guidare. A finire nei guai è stata una 38enne romena residente a Milano, alla guida di una Lancia Ypsilon con a bordo altri 4 passeggeri, tutti in Riviera per festeggiare l'arrivo del 2020. L'utilitaria era stata notata da una pattuglia verso le 8.30 del primo gennaio mentre, in via Panoramica a Riccione, procedeva in maniera anomala. Gli agenti hanno intimato l'alt ma, per tutta risposta, la straniera ha premuto sull'acceleratore tentado di fuggire. Inseguita e bloccata, la guidatrice al momento dell'identificazione è apparsa estremamente nervosa ed ha esibito una patente romena visibilmente falsa. A bordo dell'utilitaria erano presenti un 26enne e un 27enne entrambi milanesi e due 22enni, una faentina e un ferrarese. La perqusizione dell'abitacolo ha permesso di scovare diverse dosi di hashish, per un totale di 16 grammi, e 3 grammi di cocaina divisa in 4 ovuli che a detta della conducente e di un altro occupante erano stati acquistati per uso personale. Il gruppo è stato portato in caserma dove è emerso che il documento di guida esibito dalla 38enne era un chiaro falso che è valso alla ragazza una denuncia a piede libero che si è aggiunta alla multa per guida senza patente e al fermo amministrativo della Lancia Ypsilon per 3 mesi. Tutto il gruppo, inoltre, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Il bilancio complessivo dei controlli di capodanno ha visto venire fermati 225 veicoli e 109 guidatori sottoposti all'etilometro. Di questi, 12 sono risultati positivi al test e hanno dovuto dare l'addio alla patente oltre che, nei casi con valore superiore a 0,8 g/l, venire denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Nel corso dell’intero servizio straordinario sono state accertate e sanzionate ulteriori 50 violazioni amministrative al Codice della strada tra cui 7 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 3 per l’uso durante la guida di telefono cellulare. In totale i punti decurtati ammontano a 144 e le patenti ritirate a 12.