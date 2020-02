Fuggono dal supermercato senza pagare una maxi spesa da 900 euro

Hanno stipato il carrello del supermercato di ogni ben di Dio, generi alimentari freschi, surgelati e a lunga conservazione, biancheria intima e prodotti per la cura della persona e poi approfittando dei tornelli aperti sono fuggite senza pagare. L'allarme è scattato nel pomeriggio di giovedì al Conad di via della Fiera quando, verso le 17.30, i dipendenti si sono accorti delle due malviventi che scappavano con la merce che debordava dal cesto e hanno chiamato la polizia di Stato. Gli agenti della Volante, giunti sul posto, hanno raccolto la descrizione delle ladre e sono partiti alla loro ricerca fino a quando dopo pochi minuti le hanno notate all'incrocio tra le vie Panzini e dell'Abete. Bloccate, sul posto sono arrivati anche i responsabili del supermercato che le hanno riconosciute immediatamente. Sprovviste di documenti, le giovani hanno dichiarato di essere una 20enne di Mantova e una 19enne di Venezia, entrambe nomadi e residenti nel campo di via Islanda, sostenendo di essere indigenti e di aver rubato solo qualche genere alimentare per sostentare la famiglia. Dall'inventario, però, è emerso che si trattava di ben altro e la somma della merce asportata è arrivata a un totale di 874,99 euro. Il maltolto è stato restituito al supermercato mentre le nomadi sono state portate in Questura per gli accertamenti del caso al termine dei quali sono state arrestate per furto aggravato in concorso.