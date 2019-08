Fulmine centra azienda agricola, vasto incendio nel deposito delle rotoballe

E' stato un fulmine, arrivato col temporale che si è abbattuto su Rimini nella prima serata di giovedì, ad innescare un incendio in una azienda agricola. L'allarme è scattato intorno alle 20 in via Longiano, nella zona tra Orsoleto e San Martino in Riparotta, facendo accorrere le squadre dei vigili del fuoco. Il rogo ha interessato le rotoballe lasciate all'esterno di una struttura e, al momento, il pericolo maggiore è che si possa propagare. Sul posto anche il personale della polizia di Stato mentre gli agenti della polizia Municipale del distaccamento di Viserba hanno provveduto a chiudere la strada al traffico.

SEGUONO AGGIORNAMENTI