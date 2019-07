"Fumo qualche spinello per rilassarmi", arrestato con 3 etti e mezzo di droga

I carabinieri di Rimini, nella giornata di lunedì, hanno arrestato un 44enne torinese da anni residente in Riviera dove lavora come cameriere con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo era finito nel mirino dei militari dell'Arma, i quali sospettavano che avesse messo in piedi un giro di stupefacenti, e nella giornata di lunedì hanno eseguito una perquisizione domiciliare. E' stato lo stesso 44enne ad ammettere di avere della droga in casa, spiegando agli inquirenti di custodirla per conto di un conoscente in cambio di qualche dose di marijuana per combattere lo stress. La perquisizione ha permesso così di sequestrare 350 grammi tra cocaina ed "erba" che sono valsi le manette al torinese. Processato per direttissima il giudice, constatando che si trattava di un incensurato e vista la sua collaborazione coi carabinieri, ha accolto il patteggiamento a 1 anno e 8 mesi oltre a una multa di 10mila euro.