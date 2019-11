Fumo sul tetto della scuola, scatta l'evacuazione nell'asilo

E' scattata poco dopo le 10 l'evacuazione dell'asilo Girotondo di Rimini, in via Circonvallazione Occidentale, per un incendio che si sarebbe sviluppato sul tetto dell'edificio. Mentre i piccoli sono stati fatti uscire dalla strutta dalle maestre, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti. In via Circonvallazione Occidentale anche una pattuglia dei carabinieri e della polizia Municipale. Al momento non risultano feriti o intossicati e le procedure di emergenza stanno procedendo regolarmente. Dai primi accertamenti pare che a far scattare l'allarme sia stato del fumo visto levarsi dal tetto e che non ha interessato le aule dove si trovavano i piccoli. Per precauzione, quindi, alunni e personale sono usciti dall'asilo e poi fatti rientrare in un'altra aula mentre sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco.

