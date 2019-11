Fu il primo sindaco di Bellaria: celebrato l'ultimo saluto a Nino Vasini

Martedì mattina alla Chiesa di Bellaria Monte si è svolto il funerale di un grande personaggio appartenente alla comunità di Bellaria Igea Marina, Nino Vasini. Ex partigiano, è stato il primo sindaco eletto nel neonato Comune di Bellaria Igea Marina ed ha partecipato attivamente alla vita politica locale presenziando le tante riunioni ed incontri utili a far crescere la sua comunità. E' stato protagonista dell'indipendenza comunale raggiunta nel 1956.

"Albergatore storico, ha ricoperto un ruolo importante in Assoturismo, organizzazione nazionale del settore, ed è stato fra i fondatori della Confesercenti di Bellaria Igea Marina, ricoprendo per diversi anni il ruolo di Presidente - ricorda Massimo Berlini, coordinatore sindacale di Confesercenti -. Nino, persona generosa e cordiale ha sempre creduto nell’associazionismo ed ascoltava i tanti che si rivolgevano a lui per consigli ed approfondimenti. L’associazione Confesercenti Bellaria Igea Marina piange la scomparsa di un grande uomo e rivolgono alla famiglia la più sincera manifestazione di cordoglio. Grazie Nino".

Il Pd ricorda "con affetto i confronti e gli insegnamenti della sua militanza nel Partito, con gli ideali di democrazia e libertà che sono stati i cardini fondamentali della sua vita politica. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo".