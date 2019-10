Furgone in fiamme lungo l'A14, intervento dei vigili del fuoco

Emergenza in autostrada, nella mattinata di lunedì, tra i caselli di Rimini nord e sud dove un furgone ha preso improvvisamente fuoco mentre procedeva in direzione di Ancona. L'allarme è scattato intorno alle 10 e il mezzo, avvolto dalle fiamme, è riuscito ad accostare nella corsia di emergenza all'altezza del ponte della Grotta Rossa mentre sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco oltre ai mezzi di soccorso di Autostrade per l'Italia e il personale della polizia Stradale.

Seguono aggiornamenti