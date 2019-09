Si ribalta col furgone in A14 e resta incastrato: riminese in gravi condizioni

Brutto incidente nel tratto cesenate dell'autostrada A14, all'altezza del km 106 direzione nord. Domenica mattina, intorno alle 9, un 63enne riminese alla guida di un furgone è uscito di strada in modo autonomo finendo in un piccolo fossato. Il pesante mezzo si è ribaltato sul fianco sinistro e l'uomo è rimasto incastrato tra il terreno e il veicolo. Per liberarlo sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno poi consegnato il ferito al personale del 118 intervenuto sul posto con ambulanza ed elicottero. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini con codice di massima gravità. Sul posto, per i rilievi di legge e la viabilità, due pattuglie della Polizia autostradale.