Furgone prende fuoco improvvisamente, il mezzo completamente distrutto

Sono state necessarie due squadre dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio che ha completamente distrutto un furgone e danneggiato seriamente un camion. Il rogo si è sprigionato nella mattinata di martedì sulla Santarcangiolese, nei pressi di Ponte Verucchio, intorno alle 9. Dai primi riscontri pare che ha innescare l'incendio sia stato un malfunzionamento del furgone, un Mercedes, mentre si trovava in marcia. Il guidatore ha fatto in tempo a parcheggiare nel cortile della propria azienda prima che divampassero le fiamme le quali si sono poi propagate a un camion. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le autobotti dei vigili del fuoco e il personale del 115 ha provveduto ad estinguere il rogo che, però, ha mandato in cenere i mezzi interessati. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Al momento non si segnalano feriti.