Furto d'abbigliamento griffato in boutique, presi i malviventi

Nel tardo popmeriggio di venerdì il personale delle Volanti della Questura di Rimini è intervenuto presso la boutique Coin dove era stato segnalato un furto di abbigliamento. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato uno dei due malviventi già bloccato dal personale della sicurezza mentre, il complice, era riuscito a fuggire dopo una collutazione. Secondo quanto emerso i ladri, uno appena maggiorenne e l'altro minorenne, erano entrati nella boutique e dopo aver prelevato capi d'abbigliamento dagli scaffali si erano nascosti nei camerini. Qui avevano rotto le placche antitaccheggio e infilato la merce in uno zaino. Le loro mosse non erano passate inosservate e sono stati sorpresi dalle guardie private che hanno dato l'allarme. Il più giovane, un 17enne, è stato bloccato immediatamente per il maggiorenne è riuscito a fuggire. Grazie alla descrizione del ladro, poco dopo anche lui è stato catturato dalla Polfer mentre si trovava alla stazione di Rimini. La refurtiva, per un valore di oltre 400 euro, è stata recuperata.