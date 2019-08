Smontano la cassaforte nella stanza dell'hotel e fuggono con 40mila euro di gioielli

Colpo da manuale quello messo a segno, nel pomeriggio di sabato, da una banda di malviventi che è riuscita ad impossessarsi di 40mila euro di gioielli custoditi nella cassaforte di una stanza d'albergo. Il furto è avvenuto in un quattro stelle di Riccione dove alloggiava una coppia di imprenditori bergamaschi arrivati nella Perla Verde per trascorrere la settimana di Ferragosto. La scoperta è stta fatta dalla signora che, dopo pranzo, è salita nella stanza per riporre alcuni preziosi e ha scoperto che la cassaforte era sparita. Ignoti, con tutta probabilità approfittando del fatto che gli ospiti della struttura stavano mangiando, sono riusciti ad entrare nella camera e hanno letteralmente smontato la cassetta blindata dal suo supporto per poi allontanarsi in tutta fretta. Non si è sclude che, all'esterno, ci fosse un complice ad attenderli.

Scoperto il furto è scattato l'allarme e, sul posto, sono intervenuti i carabinieri che, oltre a raccogliere la denuncia delle vittime e l'inventario dei gioielli spariti, hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano sia la struttura ricettiva che le zone limitrofe con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili all'identificazione dei malviventi.