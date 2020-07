Furto nel negozio di abbigliamento, sparite magliette per 1000 euro

Nella serata dello scorso 4 luglio i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza due sudamericani, di 26 e 29 anni, e denunciato a piede libero una connazionale per furto in un negozio di abbigliamento. I due uomini, approfittando di tasche nascoste negli ampi pantaloni, erano entrati nella boutique facendo sparire magliette per un valore di circa 1000 euro mentre la donna distraeva i commessi. Il colpo è stato però scoperto e i responsabili del negozio hanno dato l'allarme facendo accorrere i carabinieri che hanno ammanetatto iil 26enne e il 29enne entrambi già noti alle forze dell'ordine. Processati per direttissima lunedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo per poi rimetterli in libertà con l'obbligo di firma.

