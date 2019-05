Cliente mani di velluto, fa sparire prezioso paio di occhiali nel negozio

Colpo da manuale per un malvivente, descritto come un ragazzo sui 35 anni di nazionalità romena, che con un abile gioco di mani è riuscito a far sparire un prezioso paio di occhiali in un negozio di ottica. Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio di martedì, verso le 17.15, ai danni dell'ottica Mirò di viale Tripoli a Rimini. Secondo quanto emerso il giovane, entrato nel negozio, ha iniziato a puntare subito alle montature più costose. Approfittando di un attimo di distrazione della titolare, e nonostante fossero presenti altre persone, è riuscito ad intascare un paio di occhiali firmati Dior del valore di 400 euro per poi fuggire a gambe levate. Dal negozio è partito l'allarme e, in viale Tripoli, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso, che hanno ripreso l'intera scena e soprattutto il malvivente che ha agito a volto scoperto, sono partiti alla sua ricerca ma del ladro non è stata trovata traccia.