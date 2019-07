Finge di offrirgli una prestazione sessuale e gli sfila il Rolex da 8000 euro: arrestato

E' stata arrestata la persona che nella notte ha rapinato un ragazzo di un rolex dal valore di ottomila euro. Intorno alle 20 di venerdì la vittima della rapina, un 25enne Sammarinese, è giunto a Rimini ove l’attendeva una serata con tre amici. Terminata la cena, i giovani hanno deciso di andare a ballare e hanno concluso la serata presso un locale di Lungomare Tintori. Alle 3.30, uscendo dal locale, mentre percorrevano via Colombo i giovani sono stati avvicinati da due transessuali peruviani. Uno è andato verso la vittima, mentre il secondo ha distratto gli amici della stessa.

Il trans che si era avvicinato al ragazzo gli avrebbe afferrato con violenza la mano destra dove aveva l’orologio Rolex e gliela avrebbe spinta con forza sotto il suo vestito attillato, cercando intanto di offrirgli una prestazione sessuale. Nel momento in cui gli spingeva la mano sotto la sua gonna, ha emesso un urlo. Dopo l’urlo, il giovane è riuscito a liberarsi dalla presa e ha ritratto la mano, rifiutando ogni tipo di avance. Il ragazzo si è accorto subito che l’orologio che aveva al polso, un Rolex Submariner del valore di ottomila euro, gli era stato sottratto dal transessuale che si era avvicinato per primo. Immediatamente ha capito che i due transessuali avevano dapprima distratto i suoi amici e poi derubato lui. L’urlo era servito per coprire il rumore dello sgancio del cinturino in acciaio e oro. Insieme agli amici, la vittima ha tentato subito di bloccarli e contestualmente ha contattato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto. I ragazzi hanno fornito all’operatore la direzione di fuga, il loro abbigliamento e i loro lineamenti sudamericani.

Mentre uno dei trans è giunto in via Rosmini il secondo, poi arrestato, ha desistito dal fuggire e si è accovacciato tra i cespugli cercando di nascondersi tra le macchine parcheggiate. Il tempestivo arrivo della Polizia ha consentito di catturare immediatamente il trans, il quale aveva ingaggiato una colluttazione con la vittima al fine di guadagnarsi la fuga. Quest’ultimo, prima che venisse definitivamente bloccato dai poliziotti, ha contattato telefonicamente più volte un'altra persona, probabilmente il complice, chiedendogli di tornare indietro a piedi e di restituire il Rolex alla vittima. Una volta bloccato il trans è stato perquisito al fine di trovare l’orologio, sortendo però tale attività esito negativo. Addosso all'uomo i poliziotti hanno ritrovato uno smartphone, successivamente sequestrato, sul quale iniziavano ad arrivare messaggi dal complice trans.

I messaggi erano in lingua spagnola, lingua conosciuta da uno degli operatori della volante, il quale ha tradotto il testo scoprendo che il complice era fuggito e che voleva informare l'amico ormai arrestato della sua attuale posizione, inviandogli la geolocalizzazione dove aveva occultato il Rolex. Con questa informazione, corredata da un fotogramma di un’auto di colore bianco, i poliziotti hanno rintracciato il luogo dove era stato nascosto l’orologio. Giunta sul posto la volante ha rinvenuto l’orologio avvolto dentro un fazzoletto di carta, anche se del complice non vi era traccia. Grazie agli accertamenti e alle attività espletate sul telefono cellulare del transessuale fermato, poco dopo la rapina il ragazzo è stato informato dagli operatori della volante intervenuti che, avvolto in un fazzoletto di carta e occultato sotto una vettura di colore bianco parcheggiata in via Cappellini, era stato rinvenuto il suo Rolex. Il giovane malcapitato, dopo un’ora, con sua piacevole sorpresa, si è visto riconsegnato l’orologio.