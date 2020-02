Fanno spesa per 900 euro ma si "dimenticano" di pagare: arrestate

Proseguono da parte della Polizia di Stato i controlli, disposti dal Questore di Rimini Francesco De Cicco, finalizzati a prevenire e a contrastare anche i fenomeni di reati contro la persona e il patrimonio.

Tali servizi hanno permesso di arrestare due giovani che, pensando di agire indisturbate e approfittando dei tornelli di un supermercato aperti, dopo aver riempito il carrello di ogni genere alimentare e di prodotti per la cura della persona - per un totale di quasi 900 euro - erano scappate dal negozio. La celerità degli operatori di Polizia ha permesso di bloccare le stesse mentre erano in fuga per ritornare al campo nomadi di via Islanda dove risiedono.