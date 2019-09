Gang nel centro storico, due minorenni aggrediti dalla banda

Notte di paura per due ragazzini, fratello e sorella di 17 e 14 anni di Monza, picchiati e rapinati da una baby gang nel cuore del centro storico di Rimini. I ragazzini, verso le 2 della notte tra sabato e domenica, stavano camminando in piazza Tre Martiri quando sono arrivati all'altezza di via Garibaldi e sono stati accerchiati dal branco. Senza nemmeno una parola la gang ha iniziato a colpire i minorenni che, spaventati, non hanno potuto far altro che urlare nel tentativo di attirare l'attenzione di qualcuno. Sono stati i residenti del centro storico che, allarmati dagli schiamazzi, hanno chiamato le forze dell'ordine ma, all'arrivo delle Volanti della polizia di Stato, gli agenti hanno torvato solo i due ragazzini in lacrime e pieni di lividi. Nonostante lo choc, fratello e sorella sono stati in grado di fornire una descrizione degli aggressori i quali, inoltre, avevano anche strappato la catenina d'oro dal collo del 17enne.

Il pesonale della Questura è così partito alla ricerca degli aggressori tra le strade del centro storico individuando, in poco tempo, 5 componenti della baby gang: tutti giovani, fra i 13 e i 17 anni, in parte magrebini e in parte italiani residenti a Rimini. Portati in Questura, non è stato difficile riuscire a risalire anche agli altri componenti che hanno le ore contate. Il gruppo, una volta identificato, è stato denunciato a piede libero mentre sono stati avvisati i genitori che sono dovuti andare negli uffici di corso d'Augusto a recuperare i figli. Le due vittime, invece, sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove sono stati poi dimessi con una prognosi di 10 giorni a testa.