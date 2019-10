Garage in fiamme, dichiarato inagibile l'appartamento sovrastante

Pomeriggio di paura in via Verri a Rimini per un incendio che, verso le 15, si è sprigionato in un garage seminterrato. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte ma, nonostante l'intervento del personale del 115, le fiamme hanno completamente devastato il locale pieno di masserizie. Sono state necessarie alcune ore prima di dichiarare il cessato pericolo e iniziare la conta dei danni che sono stati ingenti. Il rogo, infatti, ha provocato danni strutturali al solaio e l'appartamento sovrastante è stato dichiarato inagibile.