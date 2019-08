Vapori urticanti, emergenza in piscina: circa 20 intossicati, tra cui bambini e disabili

Fuggi fuggi generale e scompiglio alla piscina di via Falcone a Santarcangelo, mercoledì mattina. Intorno alle 11, infatti, si è sprigionata nei locali della struttura una nube di vapori urticanti, probabilmente causata da un uso o un dosaggio erroneo dei prodotti usati per la pulizia e i disinfettanti, come il cloro e altri acidi. Diversi bambini hanno iniziato ad avere problemi respiratori e sul posto si sono precipitate numerose ambulanze e auto medicalizzate da tutta la Romagna meridionale. Due in particolare sarebbero le situazioni più gravi, comunque in nessun caso in pericolo di vita. In totale sono 19, tra gli adulti e i bambini, le persone smistate tra gli ospedali di Rimini, Santarcangelo e Cesena. Tra di loro anche alcuni disabili.

Non sono situazioni nuove purtroppo. Con modalità molto ridotte è avvenuta la stessa cosa in una piscina di un hotel di Cesenatico, lunedì pomeriggio. Nel luglio di due anni fa 5 persone rimasero intossicate in una piscina del Forlivese per il mix di prodotti disinfettanti che non dovevano entrare in reazione tra loro. Sono in corso accertamenti per capire l'esatta dinamica dei fatti.

Ulteriori informazioni in seguito