Chiuso il ponte di Marazzano, il sindaco: "Rischia il collasso, situazione molto grave"

I segnali preoccupanti emersi dall'analisi tenica hanno spinto il presidente della Provincia Riziero Santi e sindaco di Gemmano a disporre la chiusura immediata del ponte di Marazzano a Gemmano. Santi annuncia sul suo profilo Facebook: "L'analisi tecnica del ponte di Marazzano che ho disposto ha evidenziato lo stato di collasso in essere del ponte. Una condizione molto grave che mi induce a firmare ordinanza di chiusura immediata".

Il ponte era infatti sotto stretta sorveglianza, come tutti quelli della Provincia e il maltempo delle ultime settimane ha in messo in luce gravi criticità.Il ponte attraversa il torrente Conca e attraverso via Molino Bernucci collega le frazioni Ca' Muratore con Santa Maria del Piano e Taverna, tra i comuni di Gemmano e Montescudo-Montecolombo.

Rispetto al ponte a Verucchio la provincia è appena intervenuta sulla struttura, dopo quella che era stata annunciata come un "bufala" girata sul web in merito alla pericolosità. La situazione ha preso un'altra piega. Gli intensi eventi atmosferici di lunedì notte, infatti, hanno provocato una forte e repentina erosione del letto del fiume che ha determinato una situazione tale da richiedere un approfondimento sulla stabilità del Ponte Verucchio. Per garantire il massimo livello di sicurezza si è stabilito di limitare precauzionalmente da subito il transito mediante la regolamentazione a senso unico alternato e limitazione di peso a 40 tonnellate.

Nel frattempo i tecnici di Provincia, Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e Consorzio di Bonifica stanno svolgendo le analisi e le verifiche più approfondite per poter decidere come procedere nell’immediato con interventi provvisori a carattere d’urgenza per rispristinare il traffico regolare nelle more della progettazione e della realizzazione di interventi definitivi.