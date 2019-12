Ponte di Marazzano, il sindaco Santi: "Per riaprirlo al traffico servirà un intervento da 300mila euro"

Continuano in questi giorni i controlli e i costanti monitoraggi sul ponte di Marazzano, chiuso al traffico perché rischia di collassare, come annunciato dal sindaco di Gemmano e presidente della Provincia Riziero Santi. Il primo cittadino speiga che è stato "quantificato in 300mila euro l'intervento di riparazione del ponte per poterlo riaprire al traffico. Abbiamo chiesto anche formalmente l'intervento finanziario della Regione Emilia-Romagna, ed è piena la collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile".

Lo stesso Santi non aveva perso un secondo e aveva disposto l'immediata chiusura il 6 dicembre, annunciando sul suo profilo facebook la disposizione dopo aver ricevuto i risultatidell'analisi tecnica per cui aveva emesso l'ordinanza di chiusura. Il ponte era infatti sotto stretta sorveglianza, come tutti quelli della Provincia e il maltempo delle ultime settimane aveva in messo in luce gravi criticità. Il ponte attraversa il torrente Conca e attraverso via Molino Bernucci collega le frazioni Ca' Muratore con Santa Maria del Piano e Taverna, tra i comuni di Gemmano e Montescudo-Montecolombo.“