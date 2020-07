Germania, Svizzera, Francia e Belgio: sulla spiaggia di Rimini tornano gli stranieri

Incominciata in sordina, l’estate 2020 sta piano piano riempiendo alberghi e spiagge e, nota positiva di quest’ultima settimana, anche i turisti stranieri stanno arrivando. I principali paesi di origine sono: Germania, Svizzera, Francia e Belgio. Il dato è confermato su tutta la costa riminese, anche se le modalità variano da struttura a struttura. Si vede sia una riconferma delle presenze consolidate, ovvero clienti affezionati che ritornano ai lidi di sempre, sia di nuovi clienti che scelgono Rimini per le loro prime vacanze in riviera. VisitRimini ha interpellato alcuni alberghi in proposito per saperne di più. All’Hotel Acquario di Torre Pedrera stanno tornando i clienti stranieri abituali, così come all’Hotel Aurea di Miramare. A Viserbella, all’Hotel Oxygen, invece, ci sono nuovi clienti che arrivano tramite i Tour Operator e le Online Travel Agency. Anche da alcune strutture di Bellariva segnalano numerosi arrivi che prenotano tramite i portali online, con conferme spesso last minute.

Rimini sta intercettando anche il flusso dei turisti residenti in Nord Europa, ma originari dell’Est e del Sud, che in passato tornavano ai loro paesi di origine per le vacanze. Oggi, date le restrizioni, non riescono a farvi ritorno e scelgono Rimini per le loro ferie. I turisti d’oltralpe sono attratti dal fatto che ora l’Italia è considerata una meta ottimale in Europa, al ritorno dalla quale non è richiesto il periodo di quarantena. Rimini, poi, rappresenta una destinazione sicura, che può essere raggiunta comodamente in auto o con i mezzi pubblici e che offre numerose opportunità di divertimento all’aria aperta anche per i più piccoli, grazie ai generosi spazi a disposizione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VisitRimini ha intervistato Jean Paul, medico francese, in vacanza a Viserbella per una settimana con la famiglia, che ha raccontato: "Veniamo qui in vacanza da una decina di anni e anche quest’anno non abbiamo voluto mancare. Ci piace Rimini, ci troviamo bene e ci sentiamo ben accolti. Italiani e Francesi sono cugini e quindi ci è sembrato giusto tornare. Quest’anno è tutto più tranquillo, perché molti restano a casa per paura del virus. Anche i Francesi hanno paura, ma da medico posso dire che qui vengono prese tutte le precauzioni del caso per evitare il contagio. Non c’è differenza rispetto a quanto avviene in Francia. Io non ho difficoltà a consigliare di venire a Rimini senza particolari preoccupazioni".