Gessica Notaro tra gli ospiti dell'evento "L'Italia in una stanza"

Nasce "L'Italia in una stanza", un appuntamento in streaming in cui musica, sport, cultura, arte e spettacolo si fondono insieme per sostenere la battaglia contro il Coronavirus. All'evento, curato da OaSport e Mei, hanno aderito artisti e personaggi importanti: da Eugenio Finardi ad Alberto Bertoli, da Erica Mou e gli Yo Yo Mundi a Giovanni Gulino di Marta sui Tubi e fra loro anche la riminese Gessica Notaro.

L'idea alla base del progetto “L’Italia in una stanza” prosegue la campagna web di “L’Italia Chiamò” andata in onda nei giorni scorsi sui canali web del Mibact per raccogliere fondi per la Protezione Civile contro il Coronavirus. Artisti, sportivi, operatori culturali, giornalisti, scrittori, attori e registi sono chiamati a mettere in pratica il loro talento, raccontare episodi di vita vissuta, svelare un progetto per il futuro, o raccontare semplicemente quello che stanno facendo in questo particolare momento, tutti nelle proprie case all'insegna del motto #iorestoacasa, con un video.

Sabato 4 e domenica 5 aprile si svolge la diretta streaming, dalle 8 alle 20, sulla piattaforma web Sport2You per intrattenere il pubblico e lanciare la raccolta fondi per sostenere la Protezione Civile nella battaglia contro il Coronavirus. In particolare con questa iniziativa benefica si punta ad acquistare materiali per aiutare coloro che sono stati gravemente colpiti dal Covid-19.

Partecipano a "L'Italia in una stanza": Eugenio Finardi, Tony Pagliuca de Le Orme, Erica Mou e Yo Yo Mundi, Giovanni Gulino di Marta sui Tubi, gli attori Chiara Sani e Davide Dalfiume, Alberto Bertoli (figlio dell'indimenticato Pierangelo), Gessica Notaro, Marco Carena, Alessandro De Rosa bronzo ai Mondiali di tuffo, Gabriele Detti e Ilaria Cusinato della Nazionale Italiana di Nuoto, Alice Betto della Nazionale Italiana di Triathlon e tanti altri.