Ghemon e Tormento incantano il pubblico sul palco di Deejay on stage

Una grande serata sul palco di DeeJay On Stage per festeggiare il Ferragosto di Riccione. Ospite "d'onore" è stato Ghemon, tra i più apprezzati artisti hip hop italiani – il suo Rose viola è stato indubbiamente tra i brani più originali dell’ultimo Sanremo - oltre a Tormento, che dopo il successo ottenuto con Acqua su Marte feat. J-Ax scelto da SkySport come sigla dei Mondiali di Calcio Femminili, è uscito con il nuovo singolo 2 gocce di Vodka, con la produzione di SDJM e Madame, una delle giovani artiste femminili più interessanti della scena rap italiana. A condurre le serate come sempre il dream team di Radio Deejay composto da Rudy Zerbi, Andrea & Michele e Chicco Giuliani – con le incursioni del trio di Pinocchio - con il pubblico, contest con i giovani esordienti e i big della canzone protagonisti della grande arena affacciata sul mare.