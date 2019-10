Già arrestato per droga, dopo il rilascio trovato in possesso di pistola clandestina

Nel pomeriggio del 2 ottobre i carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno arrestato un 39enne, residente a Cattolica, trovato in possesso di una pistola clandestina. L'uomo, solo pochi giorni prima, era finito in manette per detenzione e spaccio di cocaina reato per il quale era stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Nel frattempo l'indagine dei militari dell'Arma ha fatto emergere ulteriori dettagli sulla posizione del 39enne e si sono presentati a casa dello spacciatore per una perquisizione. Nel vano sottoscala della casa è così spuntata una pistola a tamburo, marca Long Rifle, già carica con 6 proiettili calibro 22. Nuovamente arrestato, il 39enne sarà processato per direttissima venerdì mattina.