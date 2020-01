Giallo in autostrada, operaio in stato di incoscienza soccorso dal 118

Giallo nel tratto riccionese dell'autostrada A14 quando, nel primo pomeriggio di lunedì, un uomo è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trovato in stato di incoscenza. L'allarme è scattato intorno alle 14 quando, dall'area di sosta del Montefeltro Ovest, è arrivata la richiesta di soccorso. Sul posto sono accorse l'ambulanza e l'auto medicalizzata coi sanitari che si sono trovati davanti un romeno 38enne privo di conoscenza che presentava delle gravi lesioni alla testa. Lo straniero è stato soccorso e intubato mentre, nel frattempo, è stato chiesto l'intervento sia dell'eliambulanza da Ravenna che della polizia Autostradale. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove le sue condizioni sarebbero critiche. A raccontare l'accaduto è stato il romeno che viaggiava col 38enne e, secondo quanto emerso, i due residenti ad Ancona stavano effettuando dei lavori in cartongesso in una struttura dell'entroterra riccionese quando è caduto da una scala sbattendo violentemente la testa a terra.

Sempre secondo la ricostruzione fatta dal collega, invece di chiamare il 118 dal cantiere sarebbero partiti alla volta del capoluogo marchigiano ma, appena entrati in A14, il 38enne ha iniziato a stare male e, dopo aver vomitato, ha perso conoscenza. Il guidatore, quindi, si è fermato in autogrill per dare l'allarme. Al momento la versione fornita dal romeno è in corso di valutazione dagli agenti della Polstrada.