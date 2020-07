Giffoni Film Festival sceglie Riccione per i suoi 50 anni

Dal 22 AL 29 agosto le sale del Palazzo del Turismo si trasformeranno in una vera e propria arena cinematografica per tutti i ragazzi che vorranno aderire al progetto Rccione Hub Giffoni Film Festival. Quest’anno il noto Festival di cinema per ragazzi spegne 50 candeline e per l’occasione, non potendo ospitare i giovani provenienti dalle varie parti del mondo e d’Italia, ha deciso di trasferirsi in alcune città italiane, tra cui Riccione. I ragazzi che lo desiderano potranno iscriversi per partecipare a titolo gratuito alle proiezioni che si terranno nelle giornate dal 18 al 22 agosto per la fascia d’età che va dai 16 ai 17 anni e nelle giornate dal 25 al 29 agosto per la fascia di età che va dai 13 ai 15 anni. Le proiezioni si svolgeranno nella sala al piano terra del Palazzo del Turismo, secondo tutte le norme di sicurezza in vigore e alla presenza di un tutor. Ci saranno due proiezioni giornaliere, una al mattino ed una al pomeriggio, in streaming col Giffoni Film Festival. Oltre alla visione dei film, i partecipanti assisteranno, sempre in streaming, al Meet the star, cioè ad un dibattito/confronto con personaggi del mondo del cinema quali attori, registi, sceneggiatori… Per iscrizioni contattare il numero 0541 428821 nelle giornate di lunedì 20 luglio (ore 8.30/13.30 e 14.30/18.30) e martedì 21 luglio (ore 8.30/13.30).

