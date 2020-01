Giocano coi petardi a capodanno e feriscono una ragazza, denunciati per lesioni

Si è conclusa con una denuncia per lesioni la bravata di un riminese 47enne e di una albanese 43enne che, la notte di capodanno, hanno scherzato troppo coi pedardi ferendo una ragazza 26enne. I due, secondo quanto emerso, hanno fatto esplodere un mortaretto vicino alla vittima che stava lavorando come barista al circolo Arci “Piero Albini” di Saludecio. Per lo scoppio la giovane è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata una lieve lesione della membrana timpanica e una volta dimessa ha sporto denuncia. Le indagini dei carabinieri, grazie all'acquisizione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, sono così arrivati ad individuare la coppia responsabile dei danni provocati alla 26enne.