Giornata disabilità, nella Comunità di Don Benzi si lavora per l'inclusione

Al via l'evento nazionale denominato IO VALGO che si svolgerà in diverse città italiane, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. La giornata è stata voluta dal Programma di azione mondiale per le persone disabili adottato nel 1982 dall'Assemblea generale dell'ONU. "Don Benzi ripeteva che “ognuno vale per gli altri, nonostante la fragilità, in quanto costruttore di vita, destinatario di una missione unica e insostituibile, cittadino attivo e protagonista della storia”. Tramite le nostre case famiglia e cooperative cerchiamo di attuare questa indicazione del nostro fondatore". E' il commento di Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Papa Giovanni XXIII. La Comunità dà spazio al protagonismo delle persone disabili e alla necessità di opportunità di inclusione sociale, attraverso lo sport, l'arte, la musica, convegni e dibattiti, sfide per l'autonomia lavorativa.

A Rimini , il 3 dicembre si terrà una marcia per le vie della città animata da Francesco Tonti con ritrovo alle ore 10 presso “L’invaso” del Ponte di Tiberio. Alle ore 16 presso la Sala della Cineteca di Rimini si terrà la tavola rotonda sulla qualità della vita delle persone disabili, con interventi di: Giampiero Griffo, Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità e Presidente della Rete Italiana Disabilità e Sviluppo; Giovanni Sapucci, Direttore CEIS Rimini; Filippo Borghesi, Cooperativa “La Fraternità”; Sabrina Marchetti, Presidente Associazione “Crescere insieme” Rimini; Sara Bolognesi della Cooperativa “L’aquilone” e Yousef Hamdouna dell'Associazione Educaid Rimini.