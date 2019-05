Api vittime del clima e dei pesticidi, l'allarme dell'apicoltore

Invece di grondare di miele, come dovrebbe essere in questa stagione, le arnie sono piene di centinaia se non migliaia di api morte di fame e stenti. Un vero e proprio allarme quello che lancia l'apicoltore riminese Daniel Magnani che, da 6 anni, si occupa del settore accudendo 150 alveari alcuni anche nel cuore del borgo di San Giuliano. "Questa è una situazione che non vorremmo mai vedere - spiega. - Aprire le cassette e trovare tappeti di api morte e che hanno cercato di recuperare l'ultima goccia di miele per nutrirsi. Mi piange il cuore vedere queste cose". Il miele di acacia è la produzione di punta, che incide per il 40% sul mercato, ma quest'anno la raccolta è praticamente a zero.

"Per far sopravvivere gli alveari - prosegue Magnani - siamo costretti a nutrire le api con acqua e zucchero per sostenerle ed evitare che muoiano di stenti. Il brutto tempo di questa primavera è solo la punta dell'iceberg di un settore che non è tutelato. Oltre al clima, che non ha favorito certo le fioriture, dobbiamo fare i conti con gli agricoltori che utilizzano pesticidi in maniera indiscriminata senza contare che la politica non ci ascolta. Tutto il comparto agricolo vive grazie a noi apicultori che, senza riceve nulla in cambio, impolliniamo le coltivazioni e, invece, ci ripagano con antiparassitari che uccidono le api".