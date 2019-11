Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Palazzo del Turismo si illumina di blu

In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, in programma oggi 20 novembre in tutto il mondo il Palazzo del Turismo si tinge di blu. Il Comune di Riccione aderisce all’iniziativa promossa da Unicef “Go Blue – un mondo dipinto di blu” che invita le città ad illuminare di blu un edificio simbolico e accendere così l’attenzione sulle tematiche stringenti dei diritti dei bambini e dei giovani affinché possano essere garantiti e realizzati in ogni parte del mondo. Il 20 novembre sarà una ricorrenza fondamentale per i diritti dell’infanzia poiché ricorre il trentesimo anno dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata da 196 Paesi ma ancora non pienamente attuata. La luce blu che illumina per una giornata gli edifici simbolo nei Paesi aderenti all’iniziativa vuole essere un richiamo all’importanza dell’attuazione dei diritti di tutti i bambini e gli adolescenti nel mondo.