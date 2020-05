Il suo cuore si spegne davanti agli occhi degli amici: muore a 22 anni

Dramma nel primo pomeriggio di sabato al parco della Resistenza di Riccione. Il cuore di un giovane 22enne si è ammutolito all'improvviso mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Sono stati proprio quest'ultimi a dare l'allarme alla sala operativa del 118. Subito sul posto sono intervenuti i sanitari di "Romagna Soccorso" con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, provvedendo a praticare la rianimazione per oltre 40 minuti.

Il 22enne è stato quindi caricato in ambulanza per il trasporto all'ospedale "Infermi" di Rimini, ma il ragazzo non ha più ripreso conoscenza. Un malore improvviso ha spezzato una giovane vita. Presumibilmente verranno svolti altri accertamenti per chiarire le cause del malessere fatale. La notizia è stata riportata dalla stampa locale.